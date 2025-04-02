Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Anysphere retains Customer Data only for as long as an account is active or otherwise necessary to perform our contractual obligations, comply with legal duties, resolve disputes, preserve legal rights, or enforce agreements. Retention periods are determined by the type of data and the purpose for which it was collected, and outdated or unused data is destroyed at the earliest reasonable opportunity.

Règles d’archivage et de suppression des données When a customer terminates its account or requests deletion, Anysphere removes or anonymizes Customer Data in accordance with the retention schedule above, except where we have a legal obligation or compelling legitimate interest to retain it (e.g., for fraud prevention or to meet regulatory requirements).

Règle de stockage des données All production data is encrypted in transit and at rest and stored exclusively in Amazon Web Services (AWS) data centers, managed under our least-privilege access controls and industry-standard security measures.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud-hosted (multi-tenant SaaS running entirely on AWS infrastructure; no on-prem components).

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.cursor.com/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini, Cursor

Confirmer les paramètres de conservation des LLM ZDR

Politique de confidentialité des données du LLM If Privacy Mode is on, no data is retained or used for training by Cursor or third parties. If Privacy Mode is off, Cursor may store limited usage and code data to improve product features but never for third-party training.