Sandstone Legal

Règle de conservation des données
Sandstone will retain Customer Data only for as long as necessary to provide services and fulfill legal or compliance obligations. Customer Data is automatically purged from transient logs within 180 days unless otherwise requested or contractually agreed.
Règles d’archivage et de suppression des données
Sandstone will remove or archive Customer Data in accordance with customer instructions, applicable laws, and internal retention schedules. Customers may request deletion at any time, and Sandstone will comply within 30 days.
Règle de stockage des données
Sandstone stores Customer Data in secure, encrypted environments using industry-standard encryption protocols both at rest and in transit. Access is restricted to authorized personnel on a least-privilege basis.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google (GCP)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic, OpenAI, Google (Gemini)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
By default, Sandstone does not retain LLM prompt or completion data. With each model provider, Sandstone opts out of provider-side logging and ensures that no customer data is used to train or fine-tune LLM models (via two-way data protection agreements).
Politique de confidentialité des données du LLM
Sandstone LLM integrations operate in multi-tenant environments with strong data isolation controls to prevent cross-customer data exposure. All prompts and outputs are scoped to individual customer sessions with no shared context or memory across tenant
Politique de résidence des données des LLM
Sandstone LLM interactions are routed through model providers operating data centers in the United States or other compliant jurisdictions, subject to customer configuration and provider guarantees.