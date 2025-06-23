Custom Emoji

Règle de conservation des données
We retain your personal data only as long as necessary to provide early access, communicate updates, or comply with legal obligations. Once data is no longer needed, it is securely deleted or anonymized.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data that is no longer actively used but must be preserved for compliance or operational reasons is securely archived with restricted access. When data is no longer required, we permanently delete it using secure deletion methods.
Règle de stockage des données
All personal data is processed and stored on secure servers located in Frankfurt, Germany (European Union), with safeguards in place to ensure compliance with applicable data protection laws.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
Neon (AWS)
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT Image 1
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
When using OpenAI’s API, no input or output data is stored or retained by OpenAI after the request is processed, unless logging is explicitly enabled for debugging or monitoring.
Politique de confidentialité des données du LLM
OpenAI's GPT-4 API operates in a multi-tenant environment, where customer data is logically isolated and processed separately. However, no data submitted via the API is used to train OpenAI models. Each tenant’s data is securely managed according to stric
Politique de résidence des données des LLM
Data submitted through OpenAI’s API is processed in data centers located in the United States. OpenAI does not guarantee data residency in specific geographic regions unless services are deployed through region-specific infrastructure, such as Azure OpenA