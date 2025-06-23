Custom Emoji

Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain your personal data only as long as necessary to provide early access, communicate updates, or comply with legal obligations. Once data is no longer needed, it is securely deleted or anonymized.

Règles d’archivage et de suppression des données Data that is no longer actively used but must be preserved for compliance or operational reasons is securely archived with restricted access. When data is no longer required, we permanently delete it using secure deletion methods.

Règle de stockage des données All personal data is processed and stored on secure servers located in Frankfurt, Germany (European Union), with safeguards in place to ensure compliance with applicable data protection laws.

Site(s) de centre de données Allemagne

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted.

Société chargée de l’hébergement des données Neon (AWS)

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) GPT Image 1

Confirmer les paramètres de conservation des LLM When using OpenAI’s API, no input or output data is stored or retained by OpenAI after the request is processed, unless logging is explicitly enabled for debugging or monitoring.

Politique de confidentialité des données du LLM OpenAI's GPT-4 API operates in a multi-tenant environment, where customer data is logically isolated and processed separately. However, no data submitted via the API is used to train OpenAI models. Each tenant’s data is securely managed according to stric