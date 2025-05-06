Règle de conservation des données
Dust retains customer data according to customer instructions and the Data Processing Addendum. Data is deleted at the end of the contractual relationship unless required by law to be archived. Customers can delete their data at any time during the contract by using the "delete" button.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is archived or removed in line with the data retention policy and upon customer request. Data is purged or removed when customers leave the service, following best practices.
Règle de stockage des données
Customer data is stored on enterprise-grade cloud infrastructure with encryption at rest and in transit. Data residency options are available for enterprise customers.
Site(s) de centre de données
États-Unis, France
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI models, Anthropic Claude models, Gemini, Mistral, Fireworks AI.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Politique de confidentialité des données du LLM
Dust transmits Customer Data to Foundation Model Providers when interacting with LLMs.
Detailed Information: Foundation Model Supplementary Terms of Service - https://www.notion.so/Foundation-M
Politique de résidence des données des LLM
Models are hosted in the US for OpenAI, Anthropic, Gemini & Fireworks AI, and EU for Mistral.
No data is hosted at Foundation Model Providers (see retention settings below).