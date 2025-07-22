Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Octagon retains customer‑provided data only for as long as it is necessary to deliver service or comply with law. Operational logs (API request/response metadata) are held up to 30 days, then truncated or aggregated; backup snapshots are encrypted and cycled every 90 days before cryptographic destruction. These limits reflect the “data‑minimisation + retention‑clause” best practice recommended by GDPR/CCPA guidance

Règles d’archivage et de suppression des données When a customer account is closed, content is soft‑deleted immediately, held for 30 days in cold storage (to allow accidental‑deletion recovery), then hard‑purged from primary and backup media within 60 days total.

Règle de stockage des données All production data are stored in AWS US‑East‑1/US‑West‑2, encrypted at‑rest with AES‑256 and in‑transit with TLS 1.3. Encryption keys are managed in AWS KMS with customer‑specific CMKs for Enterprise plans.

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI GPT‑4, Grok, Qwen, and Llama

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Raw prompt & completion pairs live 7 days for debugging, then are hashed and stripped of PII; aggregate telemetry retained indefinitely.

Politique de confidentialité des données du LLM Logical single‑tenant per customer; prompts & completions stored in segregated schemas/buckets. No training on customer data unless the customer explicitly joins a feedback programme.