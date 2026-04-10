Règle de conservation des données
We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Règles d’archivage et de suppression des données
We do not archive or back up any data. We automatically delete poll data in accordance with the user's plan (Free: 7 days, Basic: 30 days). More information is available at https://tinypoll.io/terms.html. We only retain data that assists us to keep usage metrics. No poll data is retained.
Règle de stockage des données
We do not store sensitive customer data beyond the life of the poll that the customer has created. Once the poll is automatically cleaned up, no sensitive information is stored.
Site(s) de centre de données
Australie
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no