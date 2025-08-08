DocEndorse AI Agent

Règle de conservation des données
Our app only stores the minimum data necessary to provide its core functionality. We retain user data only for as long as it is needed to deliver the service or as required by law. Once data is no longer required, it is securely deleted within 3-6 months. Users may request deletion of their data at any time by contacting us at support@docendorse.com. We do not sell or share user data with third parties.
Règles d’archivage et de suppression des données
We retain user data only as long as necessary to provide our services or as required by law. Data that is no longer actively used may be archived in a secure, encrypted format for backup, audit, or compliance purposes. Archived data is not accessible for normal operations and is automatically removed once its retention period expires.
When data reaches the end of its lifecycle, it is permanently deleted or anonymized using industry-standard secure deletion methods. Users may request data removal at any time by contacting us at support@docendorse.com.
Règle de stockage des données
All data handled by our platform is secured both in transit and at rest. Data transmitted through our platform is protected using industry-standard SSL encryption, while stored data is safeguarded with AES 256-bit encryption. Customers maintain full control over their information and may download or permanently delete their data from our systems at any time.
Site(s) de centre de données
Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
chat gpt-4.1-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
By default, user inputs and outputs processed by our LLM are not stored beyond the immediate request.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our app processes user inputs with an LLM but does not use them to train or improve the model. Data is logically isolated per customer, encrypted in transit and at rest, and not stored beyond immediate processing unless a user enables history.
Politique de résidence des données des LLM
All data processed by our app’s LLM services is handled in the United States / UK data centers. Data remains within these regions and is not transferred elsewhere without customer consent.