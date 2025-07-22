Tempus Resource for Slack

Règle de conservation des données
Customer backups are retained for 30 days. Customer managed scope of data managed in the Service.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer is Data Controller and is responsible for all data loaded into the Service. No data archival is performed.
Règle de stockage des données
Data are encrypted at rest and isolated per client instance. Limits with respect to data are outlined in each Customer contract.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Hosted on Microsoft Azure
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no