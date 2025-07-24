Règle de conservation des données
Logs are retained up to 30 days for logs; Metadata (e.g., workspace ID, anonymized user ID, channel ID, event timestamps, usage counts, error logs) and aggregated metrics retained indefinitely.
OAuth tokens (Slack & Google, for sign-in only): stored encrypted and deleted immediately upon app uninstallation.
We do not store any Slack content data, such as message text, file contents, or personal profile data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Logs are automatically deleted after 30 days; OAuth tokens are deleted immediately upon app uninstallation. Metadata and aggregated metrics are retained indefinitely in non-identifiable form.
Règle de stockage des données
We only store limited metadata (workspace ID, anonymized user ID, channel ID, event timestamps, usage counts, error logs) for operational, security, and analytics purposes, and encrypted OAuth tokens to enable sign-in features. No Slack content data is stored.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud host
Société chargée de l’hébergement des données
AWS and Supabase
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI GPT and AWS Claude models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We send relevant message text to OpenAI and AWS Bedrock to generate AI responses. We do not store this content beyond what is necessary for delivering the response and any associated application functionality.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our LLM operates through OpenAI’s GPT models, hosted on OpenAI-managed infra; and Anthropic's Claude models, hosted on AWS Bedrock-managed infra. Processing occurs in a multi-tenant environment where resources are securely isolated per request.
Politique de résidence des données des LLM
All LLM processing and storage (if applicable) are performed on OpenAI’s and AWS Bedrock's infrastructure located in the United States. We do not configure or control alternative regional hosting for the LLM.