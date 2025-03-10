Règle de conservation des données
ai.work shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer accounts and data shall be deleted within sixty (60) days of contract termination or request for deletion.
Règle de stockage des données
All customer data is stored encrypted. Access to customer data is limited to a small, MFA-protected SRE group following least-privilege IAM roles
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI may keep the history for up to 30 days solely to detect abuse, then deletes them, and never trains on them.
Politique de confidentialité des données du LLM
Different customers are isolated logically and no training of data is done across customers.
Politique de résidence des données des LLM
We use OpenAI US data centres