Règle de conservation des données
Harmony's retention policy is managed according to customer's preferences - either we do not delete data at all, or based on time frame per customer's configuration, or per specific user request with respect to GDPR policies.
Règles d’archivage et de suppression des données
Harmony will remove data only per user's request with respect to GDPR policies
Règle de stockage des données
Harmony stores customer data within the region requested by a customer, with respect to GDPR policies
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic's Claude, OpenAI's ChatGPT, AWS Nova
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based
Politique de confidentialité des données du LLM
Haromny's LLM operates in a multi tenancy manner. However, each tenant data is accessed and managed separately, and models are operating within a tenant's region only.
Politique de résidence des données des LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based