Règle de conservation des données
There is no retention of customer data.
Règles d’archivage et de suppression des données
There is no retention of customer data.
Règle de stockage des données
There is no retention of customer data.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI GPT, Google Gemini, Claude Anthropic
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
0-day retention: Your data will not be stored by the LLM provider.
Politique de confidentialité des données du LLM
On Glean key, the following safeguards are offered:
0-day retention: Your data will not be stored by the LLM provider.
Data will not be used to train any custom large language models.
Data encryption: All data is encrypted in transit.
Politique de résidence des données des LLM
For default Glean Key model, the precise region where the LLM actually runs is determined by the Glean system and/or the LLM provider’s available regions.