Règle de conservation des données
We retain Slack User IDs, Team IDs, and access tokens securely for the duration of the app installation to maintain session and authorization. User message requests and related data are temporarily cached for up to 8 hours to enable efficient processing and improved user experience. No message content is stored beyond this period
Règles d’archivage et de suppression des données
We permanently delete all stored Slack User IDs, Team IDs, tokens, and cached user data immediately when a user revokes their token or uninstalls the app
Règle de stockage des données
Data is encrypted at rest
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT_4O, GPT_4O_MINI, GPT_4_32K, GPT_4_1, GPT_3_5_TURBO_16K, ZOOM_AGENT_PARSER, CLAUDE_3_5_SONNET, CLAUDE_3_5_SONNET_V2, CLAUDE_3_7_SONNET, CLAUDE_4_SONNET, ZOOM_LLAMA_3_70B, ZOOM_LLAMA_33_70B, ZOOM_LLAMA_3_70B_H100, CLAUDE_V3_HAIKU, ZOOM_SLM_SLOT
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Data is cached only for eight hours
Politique de confidentialité des données du LLM
Data is cached only for eight hours
Politique de résidence des données des LLM
Data is cached in Redis for eight hours