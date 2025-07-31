Tiliter Vision Bot

Règle de conservation des données
Tiliter retains Customer Data only as long as necessary to deliver Vision AI results or support debugging. Uploaded images are stored and may be retained briefly to ensure functionality and support. Data is not used for training or shared with third parties beyond required infrastructure providers.
Règles d’archivage et de suppression des données
Uploaded images and related Customer Data are removed in accordance with Tiliter’s internal data handling procedures. Images are not archived unless otherwise agreed with the customer.
To request deletion, access, or transfer of your personal data, please email us at admin@tiliter.com.
Règle de stockage des données
Tiliter stores Customer Data securely using modern cloud infrastructure and industry-standard access controls. All stored data is handled in compliance with applicable privacy and security regulations.
Site(s) de centre de données
Australie, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Google Gemini and others via Tiliter’s internal Vision Agent infrastructure. The model is not directly exposed to customers.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Tiliter stores input images and LLM-generated outputs for a limited period to support result delivery, debugging, or customer workflows. Data is not used for model training and is not shared with third parties beyond infrastructure providers.
Politique de confidentialité des données du LLM
Each customer’s data is isolated and processed independently. Data is not shared across customers. LLM outputs are generated as part of the customer’s request pipeline and scoped to their session.
Politique de résidence des données des LLM
Data is processed in Google Cloud regions selected by Tiliter, primarily in Australia. No intentional cross-region transfers outside of these areas.