Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Creatify does not store any Customer Data beyond the time required to process and respond to Slack user requests. No message or personal information is retained after task completion.

Règles d’archivage et de suppression des données Admax by Creatify does not store or archive any Customer Data. All data is processed transiently and removed immediately after use.

Règle de stockage des données Admax by Creatify does not store any Customer Data. All data is processed in real-time and discarded immediately after use.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) ChatGPT

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Admax does not retain any customer data processed by the LLM. All data is used for real-time analysis only and is immediately discarded after processing. No data is stored or logged.

Politique de confidentialité des données du LLM Creatify’s LLM operates on servers hosted in the AWS US region. All processing is performed within this geographic zone. No customer data is stored after processing.