Règle de conservation des données
Creatify does not store any Customer Data beyond the time required to process and respond to Slack user requests. No message or personal information is retained after task completion.
Règles d’archivage et de suppression des données
Admax by Creatify does not store or archive any Customer Data. All data is processed transiently and removed immediately after use.
Règle de stockage des données
Admax by Creatify does not store any Customer Data. All data is processed in real-time and discarded immediately after use.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
ChatGPT
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Admax does not retain any customer data processed by the LLM. All data is used for real-time analysis only and is immediately discarded after processing. No data is stored or logged.
Politique de confidentialité des données du LLM
Creatify’s LLM operates on servers hosted in the AWS US region. All processing is performed within this geographic zone. No customer data is stored after processing.
Politique de résidence des données des LLM
All data processed by Admax’s LLM remains within the United States, on AWS servers. Customer data is not transferred or processed outside of the US region.