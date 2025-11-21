Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données The platform applies tiered retention based on data sensitivity. User-generated content remains under user control and can be deleted via DSAR requests. Operational telemetry auto-rotates within 30-90 days, while identity data persists for the account lifetime plus a 30-day grace period after deletion. Meeting data defaults to 90 days but is configurable per organization. Key Points: User content (messages, notes, contacts) - user-controlled, deletable on request Identity data - kept for account lifetime + 30 days post-deletion Logs/metrics - automatically purged after 30-90 days Meeting transcripts - default one year, org-configurable if longer is needed Org configuration - cleared immediately when organization is deleted DSAR support - users can request data export or deletion

Règles d’archivage et de suppression des données - Deletions propagate to backups/DR via scheduled rotation so that data is fully removed within the same 7-30 day window after account closure or verified erasure requests. - Verified GDPR data subject requests (access/export, rectification, erasure, restriction) are supported and fulfilled within regulatory timelines. - Subprocessors are contractually required to honor equivalent deletion obligations.

Règle de stockage des données All platform data resides in AWS infrastructure (us-west-2/us-east-2 regions) across three primary storage tiers: PostgreSQL/vectorDB, S3 for files and documents, and Redis for caching and message queues. All storage is encrypted at rest using AES-256, and sensitive fields (like reflection content) have additional application-level encryption. Data is segregated by organization, with role-based access controls enforced throughout. Key Points: Primary database - AWS RDS PostgreSQL + vectorDB Object storage - AWS S3 for files, recordings, and documents Cache/queues - AWS ElastiCache (Redis) for sessions and message streams Encryption at rest - AES-256 across all storage layers (RDS, S3, ElastiCache) Field-level encryption - sensitive content (reflections, etc.) encrypted at application layer Data segregation - organization-based isolation via org_user_mapping Region - all data stored in US (us-west-2 / us-east-2) Access control - least privilege, scoped API keys, OAuth2 based service-to-service auth.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://ariso.ai/trust-security/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) ChatGPT, Claude, Gemini

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We use LLMs in the backend but do not directly expose the model to customers nor storing anything to the LLM providers.

Politique de confidentialité des données du LLM We use LLMs in the backend but do not directly expose the model to customers nor storing anything to the LLM providers.