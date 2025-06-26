Règle de conservation des données
When a step, file, flow, user, or team is deleted, all access to its associated data and settings is also deleted. This excludes backups, which can be deleted or restored at the request of the customer who owns that particular flow. Backups are stored for a maximum of 30 days before being deleted.
With the exception of files directly uploaded to Parabola, data stored in Parabola Tables, and exported snapshots, data in a flow is stored for a maximum of 14 days, or until the next flow runs. Emailed files are also subject to the same 14-day retention period.
More info can be found at - https://parabola.io/security
Règles d’archivage et de suppression des données
Retention Period: Data is retained as long as it is needed for business purposes or to meet regulatory or contractual requirements.
- Once data is no longer needed, it is either securely archived or disposed of.
- Data owners, in consultation with legal counsel, determine appropriate retention periods.
Data Deletion / Removal
- Customer data is deleted within 60 days of contract termination through a manual data deletion process.
- Devices used by employees are securely wiped before being re-provisioned or disposed.
- If a device is damaged and can’t be wiped, Parabola may use an e-waste vendor that provides certified data destruction.
Restricted and confidential data must be securely deleted when no longer needed.
Data on hard drives, mobile devices, or paper must be securely destroyed prior to disposal.
To request to update or delete the personal data that we have collected about you and your account, users can email us at support@parabola.io.
Règle de stockage des données
Data sent to or from Parabola is encrypted in transit using 256 bit encryption. Our API and application endpoints use industry standard SSL/TLS 1.2+ (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) encryption.
Data stored by Parabola is encrypted at rest using an industry-standard AES-256 encryption algorithm.
We never store passwords in plaintext. All passwords are stored as an irreversible hash in our database.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted via AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
ChatGPT
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Zero data retention policy set up with OpenAI
Politique de confidentialité des données du LLM
Parabola ensures strict data isolation in its use of LLMs. Customer data is not shared across tenants, nor is it used to train or fine-tune models. All LLM interactions are ephemeral and not stored unless explicitly permitted by the customer.
Politique de résidence des données des LLM
Zero data retention policy set up with OpenAI