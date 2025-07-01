Règle de conservation des données
Canner retains personal data only as long as necessary for business or legal purposes. Factors determining retention periods include the nature of the data, legal requirements, and risk of harm from unauthorized use.
- Anonymization: Data may be anonymized for research or statistical purposes.
- Security Measures: Encryption, access controls, and regular security reviews are in place to protect your data.
More: https://getwren.ai/privacy-policy
Règles d’archivage et de suppression des données
Opt-Out and Removal:
You can disconnect SaaS integrations anytime and delete your project or organization within 30 days to delete synchronized data from Wren AI Cloud.
Règle de stockage des données
Data is processed and stored securely to ensure compliance with data protection regulations.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We configure LLM interactions to treat customer data as transient—processed in real-time and not retained long-term. Only minimal necessary data is retained per retention policy, aligned with privacy and regulatory standards.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our LLM-powered system ensures logical multi‑tenancy, where each customer’s data is isolated at the session and account level. Access is restricted via strict role‑based access controls, and no cross‑tenant data exposure occurs.
Politique de résidence des données des LLM
Customer data is stored and processed within designated regional data centers to comply with GDPR, CCPA, and other applicable residency requirements. Where third-party LLM services are used, we engage providers offering residency-compliant processing.