Règle de conservation des données
No user data is explicitly collected or retained. Ancillary data like IP addresses or query strings may be received and logged as part of operating the service.
Règles d’archivage et de suppression des données
No user data is explicitly collected or retained. Server logs containing ancillary data are removed automatically after 30 days.
Règle de stockage des données
No user data is explicitly collected or retained. Server logs are encrypted in transit and at rest.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no