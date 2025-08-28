Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Refinder's will retain Customer Data (such as user access tokens, channel information, and user preferences) only for as long as the app is installed in the customer's workspace. This data is essential for providing the core functionality of our service.

Règles d’archivage et de suppression des données When a user deletes their Refinder workspace or an agent, all associated Slack data, specifically the member's Slack tokens and channel information, is immediately and permanently removed from our active systems.

Règle de stockage des données All Customer Data is securely stored on Amazon Web Services (AWS) servers located in the United States (ap-northeast-2 region). We employ industry-standard security measures to protect data, including encryption in transit (using TLS 1.2 or higher) and encryption at rest (using AES-256). Access to customer data is strictly limited to authorized personnel only.

Site(s) de centre de données République de Corée

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted on AWS (ap-northeast-2, Seoul region)

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) ChatGPT, GEMINI, AWS NOVA

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Refinder keeps no LLM data beyond response generation. Providers may briefly hold it for abuse checks. For context, Refinder temporarily stores parts of chats, then deletes them.

Politique de confidentialité des données du LLM Refinder’s LLMs operate in a multi-tenant environment provided by each LLM vendor. Customer queries are processed per request and are not shared across tenants.