Règle de conservation des données
Julius AI retains Customer Data for as long as an account remains active and for up to 30 days following account termination to allow restoration if needed.
Règles d’archivage et de suppression des données
Julius AI does not archive Customer Data. Backups are maintained solely for business continuity and disaster recovery, stored in encrypted form with strict access controls, and automatically purged in accordance with Julius AI’s Data Management and Retention Policy.
Règle de stockage des données
Julius AI stores Customer Data securely on Google Cloud Platform (GCP) using encrypted storage for all data at rest and in transit. Access is restricted through role-based controls and multi-factor authentication. Data residency and handling comply with Julius AI’s Information Security and Privacy Policies.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform (GCP)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
ChatGPT & Claude
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Julius AI does not allow LLM providers (OpenAI or Anthropic) to retain, log, or use Customer Data for model training. Prompts and responses are processed transiently through API calls and are not stored by the LLM providers.
Politique de confidentialité des données du LLM
Julius AI’s LLM integrations operate in a secure, multi-tenant cloud environment with strict logical data separation. Customer prompts and responses are processed via OpenAI and Anthropic enterprise APIs, which do not retain or train on Customer Data.
Politique de résidence des données des LLM
Julius AI operates on a multi-tenant architecture while ensuring logical data separation. Customer prompts and outputs are processed via API calls to trusted LLM providers (OpenAI and Anthropic) under enterprise agreements that prohibit model training.