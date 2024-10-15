Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Julius AI retains Customer Data for as long as an account remains active and for up to 30 days following account termination to allow restoration if needed.

Règles d’archivage et de suppression des données Julius AI does not archive Customer Data. Backups are maintained solely for business continuity and disaster recovery, stored in encrypted form with strict access controls, and automatically purged in accordance with Julius AI’s Data Management and Retention Policy.

Règle de stockage des données Julius AI stores Customer Data securely on Google Cloud Platform (GCP) using encrypted storage for all data at rest and in transit. Access is restricted through role-based controls and multi-factor authentication. Data residency and handling comply with Julius AI’s Information Security and Privacy Policies.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données Google Cloud Platform (GCP)

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.julius.ai/?tab=subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) ChatGPT & Claude

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Julius AI does not allow LLM providers (OpenAI or Anthropic) to retain, log, or use Customer Data for model training. Prompts and responses are processed transiently through API calls and are not stored by the LLM providers.

Politique de confidentialité des données du LLM Julius AI’s LLM integrations operate in a secure, multi-tenant cloud environment with strict logical data separation. Customer prompts and responses are processed via OpenAI and Anthropic enterprise APIs, which do not retain or train on Customer Data.