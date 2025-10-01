Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Tembo retains your personal data for as long as reasonably necessary for the purposes and criteria outlined in our Privacy Policy. You have control to delete conversations by disconnecting your Tembo account from the Tembo in Slack app and/or by request deletion via emailing us at support@tembo.io.

Règles d’archivage et de suppression des données Tembo will archive/remove any data upon user request. Users can contact us via our discord or support@tembo.io as well as security@tembo.io.

Règle de stockage des données We employ strong safeguards to protect your information, though no online system is completely risk-free. Consider this when sharing data with Tembo.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Claude, Open GPT models, Composer 1, Gemini

Confirmer les paramètres de conservation des LLM By default, your Slack conversations aren't used to train any models or stored within them.

Politique de confidentialité des données du LLM By default, data centers are multi-tenancy, unless otherwise agreed upon.