LangSmith Fleet

Règle de conservation des données
Règles d’archivage et de suppression des données
Règle de stockage des données
Site(s) de centre de données
États-Unis, Pays-Bas
Détails sur l’hébergement des données
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Any custom model endpoint (Anthropic, OpenAI, and others)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We do not retain any LLM data as we do not host the models ourselves.
Politique de confidentialité des données du LLM
We do not host models, and we do not store users LLM api keys. Users are expected to provide their own LLM api keys, and pay for their usage. We have a feature for users to store any arbitrary secret, and that is where they put their keys.
Politique de résidence des données des LLM
We do not store any LLM data as we do not host the models ourselves.