Règle de conservation des données
Dead Man's Snitch retains Customer Data in accordance with both GDPR and CCPA legislation. Customer Data is only retained as long as we have a legal basis for doing so in order to provide services to our customers
Règles d’archivage et de suppression des données
Dead Man's Snitch retains Customer Data in accordance with both GDPR and CCPA legislation. We remove all live data about a customer when they delete their account on our service. Customer Data may be retained for up to 30 days in historic backups.
Règle de stockage des données
Customer Data is all stored in the United States and it is encrypted both at rest and while in transit.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Data is all stored in the cloud with one of a few select providers.
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon AWS, Heroku, Fly.io
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs