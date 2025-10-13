Culture Fit - Safety Radar

Règle de conservation des données
Safety Radar retains only anonymized and aggregated team-level metrics.
Raw message data retrieved from Slack is processed in real time and automatically deleted within seconds after analysis. No identifiable or personal data is permanently stored.
Règles d’archivage et de suppression des données
Safety Radar does not archive customer data.
All message data is transient and deleted immediately after processing.
Customers can request full deletion of aggregated analytics at any time by contacting privacy@culture-fit.net
Règle de stockage des données
Only aggregated, non-identifiable data (such as team-level sentiment trends and alert frequency) is securely stored in encrypted databases.
All storage and processing comply with GDPR and Slack’s Data Protection Addendum.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on AWS (Amazon Web Services) using EU-based servers (Frankfurt) with encryption at rest (AES-256) and in transit (TLS 1.2+).
Société chargée de l’hébergement des données
AWS (Amazon Web Services) – EU (Frankfurt, Germany)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no