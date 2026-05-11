Règle de conservation des données
We retain your information for as long as necessary to provide our Service and fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy.
Active account data is retained while you use our Service
When you uninstall Stipulate or your subscription ends, we delete your data within 14 days
Some information may be retained longer if required by law or for legitimate business purposes (e.g., resolving disputes, enforcing agreements)
Aggregated, anonymized data may be retained indefinitely for analytics and service improvement
Règles d’archivage et de suppression des données
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To contact us regarding your data deletion, email support@stipulate.work
Règle de stockage des données
We implement appropriate technical and organizational measures to protect your information:
Data encryption in transit and at rest
Secure data storage in MongoDB Atlas with AWS infrastructure
Regular security assessments and updates
Access controls and authentication mechanisms
Workspace isolation to prevent cross-workspace data access
However, no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your information, we cannot guarantee its absolute security.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
MongoDB Atlas (AWS): For secure data storage in the United States
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no