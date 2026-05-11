Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We retain your information for as long as necessary to provide our Service and fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy. Active account data is retained while you use our Service When you uninstall Stipulate or your subscription ends, we delete your data within 14 days Some information may be retained longer if required by law or for legitimate business purposes (e.g., resolving disputes, enforcing agreements) Aggregated, anonymized data may be retained indefinitely for analytics and service improvement

Règles d’archivage et de suppression des données When you uninstall Stipulate or your subscription ends, we delete your data within 14 days Some information may be retained longer if required by law or for legitimate business purposes (e.g., resolving disputes, enforcing agreements) Aggregated, anonymized data may be retained indefinitely for analytics and service improvement To contact us regarding your data deletion, email support@stipulate.work

Règle de stockage des données We implement appropriate technical and organizational measures to protect your information: Data encryption in transit and at rest Secure data storage in MongoDB Atlas with AWS infrastructure Regular security assessments and updates Access controls and authentication mechanisms Workspace isolation to prevent cross-workspace data access However, no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your information, we cannot guarantee its absolute security.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données MongoDB Atlas (AWS): For secure data storage in the United States

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://stipulate.work/privacy