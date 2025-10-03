Vee by Visier

Règle de conservation des données
The interactive chat session is cleared as soon as the user closes or refreshes their session. For product improvement and monitoring, user questions are logged within Visier's secure environment for up to 7 years. This information is not stored or retained by our third-party LLM partners. Visier does not store any Slack access tokens. User questions asked as part of the Slackbot activity follows the policy above.
Règles d’archivage et de suppression des données
The interactive chat session is cleared as soon as the user closes or refreshes their session. For product improvement and monitoring, user questions are logged within Visier's secure environment for up to 7 years. This information is not stored or retained by our third-party LLM partners. Visier does not store any Slack access tokens. User questions asked as part of the Slackbot activity follows the policy above.
Règle de stockage des données
The interactive chat session is cleared as soon as the user closes or refreshes their session. For product improvement and monitoring, user questions are logged within Visier's secure environment for up to 7 years. This information is not stored or retained by our third-party LLM partners. Visier does not store any Slack access tokens. User questions asked as part of the Slackbot activity follows the policy above.
Site(s) de centre de données
Canada, Allemagne, Singapour, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Visier provides customers with the option of cloud-hosting in either AWS data centers (Canada, US, Germany, or Singapore) or Azure data centers (Canada or US).
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Microsoft Azure OpenAI Services’ GPT models and AWS Bedrock Claude models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
The LLMs retain this data only for so long as the conversation thread/Vee session remains.
Politique de confidentialité des données du LLM
Retrieval-Augmented Generation (RAG) agent that utilizes a third-party LLM, which processes queries and conversational history to generate responses.
Politique de résidence des données des LLM
The LLM processes the data from either the USA, Canada, or EU.