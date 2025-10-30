Règle de conservation des données
Vercel retains Customer Data only for the minimum necessary period to fulfill contractual/legal obligations, support the Services, or meet business needs. Upon termination, Customer Data is deleted within a commercially reasonable timeframe unless legally required to retain it. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer Data can be deleted using self-service functionality in account settings or upon account termination. Vercel deletes Customer Data in accordance with our Privacy Policy, DPA, and Information Security Policy.
Règle de stockage des données
Customer Data is encrypted and stored at rest using AES-256, and in transit using TLS 1.2+. Data is hosted across AWS, Azure, and GCP infrastructure. For more info see our Data Processing Agreement (vercel.com/legal/DPA) and our Information Security Policy (security@vercel.com)
Détails sur l’hébergement des données
Primary storage of information is in the United States, with optional, ephemeral storage in the EEA. A list of Vercel’s Subprocessors, including their functions and locations, is available at https://vercel.com/legal/sub-processors.
Cloud hosted via AWS, Azure, and GCP.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Azure, GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
v0 uses LLMs provided by approved third-party subprocessors (see security.vercel.com/subprocessors) accessed via secure APIs. No Slack workspace messages or customer content are used to train or fine-tune any model.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
v0 retains user inputs and outputs only as long as necessary to deliver the service and ensure its reliability. Slack workspace data is never retained for model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
Customer data processed by v0 is logically isolated by workspace and stored in separate, access-controlled environments.
Politique de résidence des données des LLM
v0 data is stored and processed in the regions where Vercel and its subprocessors operate (see security.vercel.com/subprocessors). We do not currently guarantee regional data residency but continue to evaluate additional options.