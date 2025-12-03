Règle de conservation des données
Panelista retains personal data only as long as necessary to fulfill its processing purposes. When a user account is deactivated, personal data is deleted or de-identified within 30 days, unless retention is required by law or needed for legal claims.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is reviewed on a case-by-case basis and deleted when no longer needed for the purposes it was collected. No separate archival process is used — data is either actively stored or deleted in accordance with applicable EU legislation.
Règle de stockage des données
All data is stored and processed within the EU. Infrastructure is hosted on Scaleway (Paris, France) for databases, images, and videos. All data is encrypted at rest and in transit with appropriate technical and organizational security measures.
Site(s) de centre de données
Pays-Bas, France
Détails sur l’hébergement des données
Dedicated server.
Société chargée de l’hébergement des données
Hetzner
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic Claude Opus
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
API inputs and outputs are retained for 7 days by default (effective September 14, 2025), after which they are automatically deleted.
Politique de confidentialité des données du LLM
Anthropic does not use API inputs or outputs for model training. Under standard commercial terms, data is processed in isolation per request.
Politique de résidence des données des LLM
The Anthropic API supports US-only inference (inference_geo: "us") or global routing. Workspace data is stored at rest in the US.