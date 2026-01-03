Règle de conservation des données
Clear does not retain customer message content. Messages are processed transiently to generate suggestions and are not stored after the request completes.
Règles d’archivage et de suppression des données
Because message content is not stored, there is no customer message data to archive or remove
Règle de stockage des données
Clear does not store Slack message content. Only minimal technical metadata required for app functionality is processed, and no message text is persisted.
Site(s) de centre de données
Allemagne, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Co-located Cloudflare
Société chargée de l’hébergement des données
Cloudflare
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI, Anthropic, Google
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
The app does not intentionally retain user content after processing. Audio and
text are processed transiently and discarded once transcription and refinement
are completed.
Politique de confidentialité des données du LLM
User-provided text and audio content is sent to the LLM provider solely for
on-demand transcription and message refinement. Data is processed per request
and is not used to train models or shared with other customers.
Politique de résidence des données des LLM
LLM processing occurs in the provider-managed regions used by OpenAI and
Anthropic. The app does not control regional selection but does not require
long-term storage of customer content.