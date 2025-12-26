Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Tone retains Customer Data in accordance with our Privacy Policy. We retain aggregated statistics (e.g., tone analysis counts, improvement rates, user preferences) while your account is active. We do NOT store actual message content - messages are analyzed in real-time and only aggregated metrics are saved. Upon account deletion request, all Customer Data is permanently removed within 30 days. Inactive accounts (no activity for 12 months) may have data archived or deleted. Users can request data deletion at any time by contacting privacy@checktone.app.

Règles d’archivage et de suppression des données Tone will remove Customer Data in accordance with GDPR and user requests. Upon account deletion request, we permanently delete all user data from our database including: user profiles, preferences, aggregated statistics, and OAuth tokens (Slack and Google Calendar). Data removal is completed within 30 days of request. Users can request deletion by contacting privacy@checktone.app. We do not archive Customer Data after deletion. Message content is never stored, only aggregated statistics which are deleted with the account.

Règle de stockage des données Tone stores Customer Data in accordance with industry-standard security practices. We store only aggregated statistics (NOT message content) in a PostgreSQL database hosted on Supabase. All data is encrypted at rest. We use secure OAuth tokens for Slack and Google Calendar integrations, stored encrypted in the database. Data is stored only for the duration of active account use. Users can request data export or deletion at any time. We comply with GDPR requirements for EU users.

Site(s) de centre de données Irlande, Pays-Bas

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted on Railway (application hosting) and Supabase (PostgreSQL database). All data is encrypted at rest and transmitted over HTTPS. We use managed cloud services with industry-standard security measures including automatic backups, encryption, and access controls.

Société chargée de l’hébergement des données Supabase (PostgreSQL database), Railway (Application hosting)

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://checktone.app/sub-processors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Anthropic Claude Haiku 4.5 (default) and Google Gemini 2.5 Flash

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Tone's LLM does NOT retain Customer Data. Messages sent to Anthropic Claude (default) or Google Gemini for real-time analysis only. Claude: processed transiently, NOT stored or used for training, logs deleted 7-30 days. Gemini: retained up to 55 days.

Politique de confidentialité des données du LLM Tone's LLM operates in a shared tenancy model. Messages are sent to either Anthropic Claude (default, using Claude Haiku 4.5 model) or Google Gemini (alternative, using Gemini 2.5 Flash) APIs for real-time tone analysis, depending on server configuration.