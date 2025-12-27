Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données ObscureHolidayBot retains only the minimum data required to operate the service, such as workspace installation identifiers, configuration settings, and scheduling preferences. No message content or private user messages are stored. Data is retained only for as long as the app is installed in a workspace or an active subscription exists.

Règles d’archivage et de suppression des données When a workspace uninstalls the app or requests data removal, all associated workspace data and configuration settings are deleted within a reasonable period. Backup data, if present, is removed according to standard operational retention schedules.

Règle de stockage des données Customer data is stored securely using industry-standard cloud infrastructure. Access to stored data is restricted to application services required for normal operation. No data is sold or shared for advertising purposes.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud-hosted infrastructure using managed services. Data is stored in secured environments with network and access controls.

Société chargée de l’hébergement des données Railway

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.obscureholidaycalendar.com/subprocessors/