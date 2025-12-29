Procédure de demande de suppression de données

Customers may submit data deletion requests via contact@tuist.dev or Slack. A valid request must include: an explicit request for data deletion, specification of the relevant services/data scope, and a designated contact person responsible for the process. Upon receipt of a valid request, Tuist will acknowledge within 14 business days and assess technical feasibility. A 2-month notice period applies, followed by a 30-day period for Customer to retrieve any needed data before deletion. After the retrieval period, Tuist performs full erasure of all exportable Customer data (user profiles, authentication details, project configurations, artifacts) and provides written certification of deletion. Data may only be retained where required by applicable law. Third-party deletion requests must include proof of Customer authorization.