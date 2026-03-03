Règle de conservation des données
We only collect:
Your name and email address (upon registration)
Your Slack username and workspace (via Slack OAuth)
Your sports predictions
Feedback sent via the /suggest command
We do not read any private messages on Slack. The bot only interacts in public channels to which it has been invited.
Règles d’archivage et de suppression des données
In accordance with the GDPR, you have the following rights:
Right of access to your data
Right to rectification
Right to erasure (right to be forgotten)
Right to data portability
Right to object
To exercise these rights, please contact us at hello@playmakerly.fr.
Règle de stockage des données
Your data will be retained for as long as your account remains active. It will be deleted within 30 days of a request for deletion.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Claude
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
API requests to Anthropic (Claude) have zero data retention. Anthropic does not store prompts or responses after processing. No user data is used for model training. Only structured data (predictions, scores, usernames) is stored in our own PostgreSQL dat
Politique de confidentialité des données du LLM
Multi-tenant
Politique de résidence des données des LLM
User data is processed via the Anthropic API (Claude). Anthropic does not store or use API inputs/outputs for model training. Data is processed on Anthropic's US-based servers. No conversation data is retained by the LLM after the API request completes