Indigo brings 1:1 meeting management into the place where your team already works. Indigo helps managers and their direct reports run better 1:1s — with a shared, live agenda for every meeting, AI-suggested topics so the agenda is never blank, and an automatic summary with decisions and action items once the meeting is over. The problem it solves

1:1s are easy to deprioritize — agendas go unwritten, topics get forgotten, and decisions slip away after the conversation ends. Indigo makes sure every 1:1 has a clear agenda going in and a clear record coming out, without anyone leaving Slack. How Indigo works in Slack

Once you connect Slack, Indigo's bot:

• Reminders before each 1:1 — Indigo messages both participants ahead of the meeting with the agenda and AI-suggested topics, plus a button to open and edit it.

• Summaries after each 1:1 — Indigo follows up with a recap of the decisions and action items, so you leave with a record instead of just a memory.

• An AI assistant in Slack — Open Indigo in Slack's assistant sidebar to prepare for your upcoming 1:1s, ask questions, and add agenda items. You can also @-mention Indigo in a 1:1 group chat to get answers and update that meeting's agenda. A note on AI

Indigo uses a large language model to suggest agenda topics, power the in-Slack assistant, and generate meeting summaries. AI-generated content may be inaccurate or incomplete, so please review it before relying on it.