Caddie AI is a Slack-native agent that each person on your team trains to work the way they do. Connect your tools — Gmail, Calendar, LinkedIn, HubSpot, Attio, and more — and tell Caddie what to automate in plain English.

Ask for a morning roundup and it triages messages across email, Slack, and calendar, surfacing what actually needs your attention. Tell it to draft a follow-up and it writes in your voice, not a generic template. Set up signal detection and it monitors your channels for the keywords and triggers you define. Say "update the CRM" and it finds the right record, logs your notes, and moves the deal forward — you never leave Slack.

What makes Caddie different: every agent is unique to its owner. Through onboarding, you teach Caddie your role, your priorities, and how you communicate. Through ongoing feedback, it gets sharper — learning your preferences, proposing new rules, and adapting to how you actually work. No two Caddies behave the same way.

Caddie is powered by large language models. AI-generated content may occasionally be inaccurate or incomplete, so we recommend reviewing outputs before acting on them.