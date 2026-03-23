Diana is an AI assistant that lives in your Slack workspace. She helps your team research topics, write and edit content, manage Notion pages, interact with GitHub repos, schedule reminders, and summarize articles or podcasts — all from a Slack conversation. Every workspace gets its own isolated Diana bot with persistent memory, so she remembers context across sessions and gets better the more you work with her. Connect your existing tools through integrations, and Diana handles the back-and-forth so your team can stay focused. What Diana can do: Research & summarize — Search the web, extract key points from URLs, and summarize long articles or podcast transcripts.

Write & edit — Draft messages, documents, and responses with context from your previous conversations.

Manage tasks — Create and update Notion pages, track GitHub issues and PRs, and schedule recurring reminders.

Remember context — Diana retains what matters across conversations, so you don't repeat yourself.

Install skills — Extend Diana's capabilities with skills from ClawHub, the public skill registry. Diana is built for teams that want AI to handle the busywork without leaving Slack. Just mention her in a channel or send a DM to get started. Note that Diana is an AI and can make mistakes. Please double-check responses.