Règle de conservation des données
Diana Intelligence Corp. retains customer data (messages processed, task history, and agent memory) for the duration of the customer's active subscription. Conversation data processed by the AI is not stored beyond what is needed to complete the requested task and maintain session context. Customers can request full data export or deletion at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon app uninstallation or customer request, Diana Intelligence Corp. deletes all associated customer data — including task metadata, agent memory, and stored integration credentials — within 14 business days. No Slack message content is retained beyond real-time processing. We confirm deletion in writing via email to the requesting workspace administrator. Data is permanently removed from all primary datastores and backups within 30 days.
Règle de stockage des données
All customer data is encrypted at rest (AES-256) and in transit (TLS 1.2+). Data is stored in Supabase (managed PostgreSQL) hosted in the United States with row-level security policies enforcing tenant isolation. Integration credentials are encrypted with per-workspace keys before storage. Slack message content is processed in memory and is not written to persistent storage.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted. Diana runs on Cloudflare Workers (compute and edge routing), Supabase (managed PostgreSQL database in the United States), and Vercel (web application hosting).
Société chargée de l’hébergement des données
Cloudflare, Supabase, Vercel
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Anthropic Claude (Opus 4.6, Sonnet 4.5), OpenAI (GPT 5.4)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Diana does not use Slack data to train LLMs. Anthropic and OpenAI do not retain API data for training under our commercial agreements. No customer data is stored by LLM providers.
Politique de confidentialité des données du LLM
Diana uses strict multi-tenant isolation. Each workspace gets its own sandboxed agent. Messages go to Anthropic/OpenAI APIs for real-time processing only, never stored or shared across tenants.
Politique de résidence des données des LLM
Diana does not store LLM inputs or outputs. Messages are sent to Anthropic and OpenAI APIs in the US for real-time processing. No data is retained by providers after the API response.