Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
SAML 2.0 SSO for team sign-in, which works with common identity providers such as Okta, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Google Workspace, and other SAML 2.0–compatible IdPs. See: https://docs.stripe.com/get-started/account/sso
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@stripe.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
yes
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
yes
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Slack OAuth and Stripe (Stripe App installation and APIs).
Utilise la rotation de jeton
no