Stripe for Slack brings Stripe Workflows into your workspace so your team gets timely, relevant updates where you already work. What you get:

* Workflow-driven notifications: Trigger Slack messages from Stripe Workflows when important events happen (payments, subscriptions, customers, and more, depending on your workflows).

* Flexible messaging: Build the message content you want using workflow data, so notifications match how your team operates.

The right context in Stripe: Notifications can include links that open the relevant Stripe Dashboard views, so you go from Slack to the right record quickly.

* No custom middleware: Configure OAuth and channels from the Stripe Dashboard; you don’t need to host webhooks or glue code just to post to Slack. Who it’s for:

Teams that use Stripe and want operations, finance, and support to see important Stripe activity in Slack without building and maintaining a separate integration. Getting started:

Install and authorize the app from your Stripe Dashboard, connect your Slack workspace, choose where messages should go, then add the Slack notification action to your Stripe Workflows.