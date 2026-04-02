Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Superscale does not retain any Slack Customer Data. Messages are sent in real-time through the Slack API and are not stored, cached, or logged by Superscale. The only data stored is the OAuth access token required to maintain the integration connection, which is retained until the user disconnects the integration.

Règles d’archivage et de suppression des données When a user disconnects the Slack integration from Superscale, the OAuth access token is immediately deleted. No Slack Customer Data is archived at any point. Users can disconnect at any time through the Superscale Integrations settings, which revokes and removes all stored credentials.

Règle de stockage des données Superscale does not store any Slack Customer Data such as messages, channels, user profiles, or files. Only the OAuth access token is stored in an encrypted database to authenticate API requests. No Slack data is transmitted to or stored by any third-party services.

Site(s) de centre de données Allemagne

Détails sur l’hébergement des données We host our data on AWS.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Open AI, Google, Anthropic

Confirmer les paramètres de conservation des LLM No Slack Customer Data is retained by the LLM providers. Superscale uses API-tier access with all providers (Anthropic, Google, OpenAI), which guarantees zero data retention for training purposes.

Politique de confidentialité des données du LLM Superscale’s LLM operates in a multi-tenant architecture with strict logical isolation between customers. Each organization’s data is scoped by unique identifiers and never shared across tenants.