Règle de conservation des données
Superscale does not retain any Slack Customer Data. Messages are sent in real-time through the Slack API and are not stored, cached, or logged by Superscale. The only data stored is the OAuth access token required to maintain the integration connection, which is retained until the user disconnects the integration.
Règles d’archivage et de suppression des données
When a user disconnects the Slack integration from Superscale, the OAuth access token is immediately deleted. No Slack Customer Data is archived at any point. Users can disconnect at any time through the Superscale Integrations settings, which revokes and removes all stored credentials.
Règle de stockage des données
Superscale does not store any Slack Customer Data such as messages, channels, user profiles, or files. Only the OAuth access token is stored in an encrypted database to authenticate API requests. No Slack data is transmitted to or stored by any third-party services.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
We host our data on AWS.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Open AI, Google, Anthropic
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
No Slack Customer Data is retained by the LLM providers. Superscale uses API-tier access with all providers (Anthropic, Google, OpenAI), which guarantees zero data retention for training purposes.
Politique de confidentialité des données du LLM
Superscale’s LLM operates in a multi-tenant architecture with strict logical isolation between customers. Each organization’s data is scoped by unique identifiers and never shared across tenants.
Politique de résidence des données des LLM
LLM requests are processed through API endpoints provided by Anthropic, Google, and OpenAI, primarily hosted in the United States. No Slack Customer Data is persistently stored by the LLM providers. Data is transmitted over encrypted connections.