MuleSoft provides a unified platform to federate, govern, and observe APIs, AI agents, MCPs, and model interactions across any gateway, application, or environment. MuleSoft's integration with Slack brings your AI and API environment directly where your team works and collaborates.The Problem We Solve IT leaders and AI teams often face fragmented infrastructure and inconsistent governance that slows down development and increases risk. The MuleSoft Agent cuts through the complexity by answering questions, triggering actions, proactively alerting on failures, and eliminating the costly context-switching that breaks team flow.What you can do: - Set up which alerts are sent to Slack channels or DMs. - Connect the MuleSoft Platform MCP Server to Slackbot seamlessly - [Limited GA] Chat conversationally in channels and DMs with the MuleSoft Agent. Just tag @MuleSoft in any channel or DM.This version of the MuleSoft Agent for Slack will only serve the EU Hyperforce region, if you are in a different region please install your regional app.This tool uses generative AI, which can produce inaccurate or harmful responses. Review for accuracy and safety before using.
MuleSoft (EU) pourra voir :
MuleSoft (EU) pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@mulesoft.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)