Règle de conservation des données
Point in time backups are stored for at least 1 month back, and monthly backups are stored for at least 6 months
Règles d’archivage et de suppression des données
When Favro is no longer performing the Services relating to the processing of Customer Data, then Favro shall at Customer’s choice either return or delete all Customer Data to Customer. However, Customer Data may still be retained by Favro for audit or archival purposes, to defend a legal claim, or as required by applicable laws.
Règle de stockage des données
Favro maintains customer data encrypted at rest using a cipher strength equivalent to 256 bit symmetric crypto or better. Data is encrypted in transit using TLS 1.2 or later.
Site(s) de centre de données
Allemagne, Suède
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, CityCloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs