Règle de conservation des données
Simple In/Out retains your data for as long as you are a customer.
Règles d’archivage et de suppression des données
Simple In/Out deletes your data upon cancellation of your account.
Règle de stockage des données
Simple In/Out stores your dat encrypted at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no