WebHooks sortants

Please note, this is a legacy custom integration - an outdated way for teams to integrate with Slack. These integrations lack newer features and they will be deprecated and possibly removed in the future. We do not recommend their use. Instead, we suggest that you check out their replacement: Slack apps.Outgoing Webhooks allow you to listen for triggers in Slack chat messages, which will then send relevant data to external URL(s) in real-time. The Outgoing Webhook will only be triggered when one or both of the following conditions are met:• The message is in the specified Channel
Cette application a été conçue par Slack.
Cette intégration a été réalisée par un membre de l’équipe Slack pour connecter Slack à un service tiers. Les intégrations de services tiers ne peuvent pas être testées, documentées ou prises en charge par Slack de la même manière que nous prenons en charge nos offres de base telles que Slack Enterprise Grid et Slack pour les équipes. Si vous avez des suggestions concernant ces applications, envoyez nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com.
Celle-ci utilise des données auxquelles Slack a déjà accès (consultez nos Règles de confidentialité pour en savoir plus). En activant et/ou en utilisant cette application, il est possible que vous vous connectiez à un service qui ne fait pas partie de Slack.
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.