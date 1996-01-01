GoSquared (ancienne version)

Cette application a été conçue par Slack.

Cette intégration a été réalisée par un membre de l’équipe Slack pour connecter Slack à un service tiers. Les intégrations de services tiers ne peuvent pas être testées, documentées ou prises en charge par Slack de la même manière que nous prenons en charge nos offres de base telles que Slack Enterprise Grid et Slack pour les équipes. Si vous avez des suggestions concernant ces applications, envoyez nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com.

Celle-ci utilise des données auxquelles Slack a déjà accès (consultez nos Règles de confidentialité pour en savoir plus). En activant et/ou en utilisant cette application, il est possible que vous vous connectiez à un service qui ne fait pas partie de Slack.