Sélecteur de fichiers Box

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Automatiser avec le générateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Box aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations

Modèles disponibles pour Box :

Demande de signature Box Sign

Utilisez Slack pour envoyer à une personne des documents à signer à partir d’un modèle Box Sign

Créer un nouveau dossier Box

Remplissez un formulaire et créez un dossier dans Box

*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants