Sélecteur de fichiers Box

Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Box aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations
Modèles disponibles pour Box :
Utilisez Slack pour envoyer à une personne des documents à signer à partir d’un modèle Box Sign
Remplissez un formulaire et créez un dossier dans Box
*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants
Cette application a été conçue par Slack.
Cette intégration a été réalisée par un membre de l’équipe Slack pour connecter Slack à un service tiers. Les intégrations de services tiers ne peuvent pas être testées, documentées ou prises en charge par Slack de la même manière que nous prenons en charge nos offres de base telles que Slack Enterprise Grid et Slack pour les équipes. Si vous avez des suggestions concernant ces applications, envoyez nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com.
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Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
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