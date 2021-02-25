Arc Analytics

Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Sign-in with Slack (Slack OAuth)
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@arc.supernormal.co
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Amazon Web Services, Google Analytics, Intercom, Sendgrid, Sentry, and Stripe.
Utilise la rotation de jeton
no