Règle de conservation des données
Doorbell.io Ltd will retain data as long as your account remains active. Once you close your account, it all gets deleted, and then gets removed from the rolling database backups after 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Doorbell.io Ltd has a 30 day rolling database backup policy, so any data which gets deleted will get fully removed after 30 days when the database backups expire.
Règle de stockage des données
Doorbell.io Ltd data is encrypted at rest (as well as in transit).
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs