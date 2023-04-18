Uptrends monitors your websites and online applications and generates alert notifications based on your requirements. As Uptrends' alerts are traditionally sent to e-mail and SMS/text, these alert messages can in addition be sent to one or more Slack channels, allowing your team members to respond to incidents as a group, as well as individually.
Uptrends pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants