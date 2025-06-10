Simple Poll

Règle de conservation des données
Data is retained for the period the users make use of the services (and storage of personal data for 7 years thereafter) with the exception of user data, which is automatically deleted within 24 months of inactivity.
Règles d’archivage et de suppression des données
For manual deletion, users can delete their account in the dashboard, which deletes it immediately (this will delete any associated personal data such as the user’s email address. It will also delete all of the polls and votes created by the user).
Règle de stockage des données
All Customer data is encrypted in transit and at rest and stored in multiple locations at our hosting provider’s data centres to ensure availability and data redundancy. Data is regularly backed up and we have a tested backup, recovery and disaster procedure to ensure business continuity. Any system failure is alerted to our team immediately.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
Cloud storage
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no