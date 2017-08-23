SL reseplaneraren is a app for Slack designed for users in Stockholm, Sweden, to easily plan their trips using public transport. By using the slash command /sl, users can search for trip information from a starting point to a destination (e.g., "Slussen to Hötorget"). The app provides detailed travel times and information in Swedish, streamlining the commuting experience within the city. Ideal for anyone looking to efficiently navigate Stockholm's transport network via Slack.
SL reseplaneraren pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
No data is stored
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
security@slreseplanerare.cf.services.srvc.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)